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- 2013-08-19关于启用和推广“中国家庭服务”标识的通知
- 2013-08-12让家服协会成为中心城市体系建设的重要支撑力量
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- 2013-08-12把就业培训作为城市家庭服务体系的重要基础
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- 2016-07-11爱侬“吕梁扶贫培训项目”暨家政员毕业典礼举行
- 2016-07-11热烈庆祝河北省家协二届六次理事会胜利闭幕
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- 2016-04-27广州市家协：六项举措加强监督
- 2016-04-15雪绒花获誉河南省2016家政服务技能大赛
- 为响应中国家庭服务业协会“万人培训计划”，博思特集团从2012年6月份起在集团内部开展了分岗位、分专业…[详细]
- 2014-03-28北京倍优天地“万人培训计划”总结
- 2013-08-23易盟规划的“万人培训”计划实施进展情况
- 2012-09-12易盟集团实施“万人培训计划”阶段总结
- 2012-08-15中国家庭服务业“万人培训计划”开班通知
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- 2012-08-15张文范会长在中国家庭服务业协会“万人培训计划…
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6月18日，河北省家庭服务业协会二届六次理事会在石家庄市宜家宜酒店隆重召开。出席会议的…[详细]
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2015年底，广州发生的“毒保姆”事件虽然是极端个案，但对于广州家庭服务业协会来讲，再次敲响…[详细]
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为贯彻落实国务院发布的《关于加快发展养老服务的若干意见》（国发【2013】35号）文件精神，提…[详细]
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2014年4月14日，北京社会管理职业学院举办首届养老机构职业经理人培训班开班仪式，学院…[详细]
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一年一度的杭州市拱墅区“奥航杯”居家养老技能比武大赛于2015年10月9日正式奏响序曲。来自全…[详细]
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2015年7月31日，为积极推动我国婴幼儿事业的健康发展,在中国关心下一代工作委员会指导下，由中…[详细]
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2015年4月19日，来自德国、美国、英国、韩国、新加坡、中国等多国的早教之父及中国家庭服务业…[详细]
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搬家对于一个家庭来说至关重，因为搬家能牵连到很多生活的问题。因此，我们在搬家时，要找搬家…[详细]
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随着又一个双十一的降临，杭州奥航综合服务有限公司也迎来了入住阿里巴巴西溪园区的第一个非同…[详细]
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9月5日上午，中共四川省委常委、省总工会主席李登菊一行深入达州市现代家政服务有限公司开展调…[详细]
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今年的玫瑰婚典第一次在上海母亲河——黄浦江畔著名创意地标老码头举行盛大证婚仪式，从婚庆的…[详细]
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